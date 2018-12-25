2018-12-25T13:47:12+03:00
Общество

Пропавший в Березниках 11-летний мальчик найден

Он сам вернулся домой
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из соцсетейФото из соцсетей
Изменить размер текста:

Пропавший пятиклассник Данил Л., который 24 декабря ушел в школу, но так и не дошел до учреждения, найден.

- Он вернулся домой сам днем 25 декабря, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, 25 ноября в Пермском районе пропали 10-летний и 13-летний мальчики. Утром они приехали на работу к отцу одного из школьников на ракетную базу в районе деревни Дикая Гарь, которая находится в Пермском районе. Дети убежали в лес за таксой и заблудились. Взрослые пытались сами разыскать школьников, но к шести вечера так и не нашли детей. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам. С 9 вечера в деревню Бабичево съезжались неравнодушные пермяки, сотрудники МЧС, следственного комитета и полицейские с кинологами. Но в поисках очень и помогли местные жители. Например, охотники - Геннадий Александрович и Геннадий Иванович. Они и нашли пропавших школьников

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение по обеим полосам Чусовского моста восстановят к 30 декабря
Один из подозреваемых по делу о пожаре в шахте Соликамска арестован до 22 февраля
«Трагедия напоминает нам, сколь хрупка человеческая жизнь». В Пермский край приходят соболезнования со всех уголков страны
«Уехала к бывшему мужу и пропала». В Прикамье убийца 54-летней женщины предстанет перед судом
В Перми на «Новогоднем маршруте» будут работать шесть мест обогрева
В Перми бассейну в Кировском районе выдали разрешение на ввод
Газета «Комсомольская правда»-Пермь» приготовила для своих подписчиков подарки!
Пермские связисты успешно отработали технологию устранения аварии на «оптике» в холода
В Прикамье водитель и пассажир иномарки погибли после столкновения с грузовиком
В Прикамье осудят педофила, который развращал свою падчерицу
В отеле в центре Перми ночью произошел пожар