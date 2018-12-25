Пропавший в Березниках 11-летний мальчик найден

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-25T13:47:12+03:00

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Пропавший пятиклассник Данил Л., который 24 декабря ушел в школу, но так и не дошел до учреждения, найден.

- Он вернулся домой сам днем 25 декабря, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, 25 ноября в Пермском районе пропали 10-летний и 13-летний мальчики. Утром они приехали на работу к отцу одного из школьников на ракетную базу в районе деревни Дикая Гарь, которая находится в Пермском районе. Дети убежали в лес за таксой и заблудились. Взрослые пытались сами разыскать школьников, но к шести вечера так и не нашли детей. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам. С 9 вечера в деревню Бабичево съезжались неравнодушные пермяки, сотрудники МЧС, следственного комитета и полицейские с кинологами. Но в поисках очень и помогли местные жители. Например, охотники - Геннадий Александрович и Геннадий Иванович. Они и нашли пропавших школьников