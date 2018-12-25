2018-12-25T13:22:17+03:00
Происшествия

«Уехала к бывшему мужу и пропала». В Прикамье убийца 54-летней женщины предстанет перед судом

Бывшие супруги поругались во время застолья
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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10 октября в полицию обратились родственники 54-летней жительницы Губахи, которая уехала в гости к своему бывшему мужу и пропала. В ходе ее розыска выяснилось, что женщину убил бывший супруг. 13 октября они выпивали в его доме в поселке Всеволодо-Вильва Александровского района. Бывшие супруги поссорились. Мужчина стал избивать свою гостью и не рассчитал свои силы. От полученных травм жительница Губахи скончалась.

- Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина закопал тело бывшей супруги под полом старой бани, - сообщили в пресс-службе следственного комитета. - Там оно позднее было обнаружено следователем и сотрудниками полиции.

Расследование уголовного дела завершено. 53-летний житель поселка Всеволодо-Вильва Александровского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

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