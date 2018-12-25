В Перми на «Новогоднем маршруте» будут работать шесть мест обогрева

СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-25T13:09:09+03:00

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В Перми на «Новогоднем маршруте» будут работать зоны обогрева. Там каждый желающий может согреться, зайти в туалет. Родителям будет предоставлена возможность напоить детей до 14 лет бесплатным чаем. Места обогрева расположатся в фестивальном доме на эспланаде, кафе «Марья» (ул. Ленина, 70б), «Софья» (ул. Борчанинова, 5а) и «Вкусно есть» (Комсомольский проспект, 15в), а также в «Пирожковой» (улица Куйбышева, 31) и гастропабе «Freshmix» (Комсомольский проспект, 7). Эти зоны будут обозначены специальными стикерами и указателями.

Отметим, что «Новогодний маршрут» стартует с площади у Театра-Театра и заканчивается Театральным сквером. В маршрут вошла улица Ленина, украшенная яркими разноцветными звездами, светодиодными елями. На площади перед гостиницей «Урал» появилась световая инсталляция – арт-объект «Дерево желаний», уличная выставка и «Елочный шар». В новом праздничном оформлении предстал и Комсомольский проспект – на участке от улицы Ленина до Монастырской. В украшении пешеходной аллеи проспекта задействовано около 5 тысяч метров гирлянд и порядка 110 000 ламп.