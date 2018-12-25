В Перми бассейну в Кировском районе выдали разрешение на ввод

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-25T12:49:44+03:00

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В Перми подрядная организация завершила строительство бассейна на ул. Сысольской, 10/5 в Кировском районе. Как сообщили в управлении капитального строительства администрации Перми, бассейну выдано разрешение на ввод в эксплуатацию бассейна. Открытие первого на правобережной части Перми бассейна запланировано в начале следующего года.

Общая площадь здания составляет 1,5 тысячи кв. метров. В здании размещены плавательная чаша, спортивный зал, зал сухого плавания, медкабинет. Размер чаши составляет 25 на 11 метров.

Бассейн будет работать без выходных с 7 утра до 11 вечера. В здании спорткомплекса откроют отделения плавания и тяжелой атлетики (пауэрлифтинга) детской спортивной школы. В отделение плавания будут принимать детей с 7 лет. Также будут открыта запись в платные группы.

- В бассейне создана доступная среда для маломобильных групп населения: выделены отдельные раздевалки и душевые, приобретен мобильный подъемник, сделаны пандусы и поручни для удобства передвижения, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Также к открытию готовится также бассейн в Дзержинском районе, на улице Транспортная,7. Планируется, что до 2022 года бассейны появятся в Мотовилихе – в микрорайоне Вышка-2 и в Дзержинском районе – на Парковом.