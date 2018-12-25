2018-12-25T14:36:41+03:00
Общество

Газета «Комсомольская правда»-Пермь» приготовила для своих подписчиков подарки!

Первый розыгрыш прошел 25 декабря
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Что нужно было сделать для того, чтобы принять участие в Новогоднем розыгрыше? Необходимо было подписаться на газету "Комсомольская правда" на полгода или год. Подписаться на любую из газет можно было в редакции газеты или почтовых отделениях Перми и края. До 20 декабря читатели отправляли по почте или e-mail, приносили в редакцию на Островского, 76 б копии квитанций. И с 25 по 28 декабря в прямом эфире радио "Комсомольская правда"-Пермь" начался розыгрыш среди подписчиков, которые выполнили условия.

Компании-партнеры приготовили подарки:

Телеканалы СТС, Домашний, ТНТ;

Сеть гастрономов продуктов здорового питания Лакшми – продуктовые наборы;

Ресторан Пермский период – сертификат на 3000 р.

Доставка продуктов здорового питания "Вкус Жизни" – продуктовые наборы;

Компания Тенториум – наборы по уходу за телом;

Издательский дом «Комсомольская правда» книги – Великие романы о Любви;

Розничная сеть магазинов парфюмерии и косметики Стрекоза – подарочные наборы;

Термос от газеты Комсомольская правда.

25 декабря мы разыграли в утреннем эфире радио КП следующие подарки:

Подарочный пакет от телеканала СТС - Кузьмич Э.Г. (редакционная подписка),

Продуктовый набор от сети гастроном Лакшми - Швецова Л.Ф. (г. Березники),

Сертификат на 3000 р. от Ресторана Пермский период - Николаева Т.Н. (г. Березники).

Вечером 25 декабря в эфире радио в 17-05 состоится второй розыгрыш. Волна 96,6 fm.

Розыгрыш в эфире радио "КП"-Пермь".

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