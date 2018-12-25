Пермские связисты успешно отработали технологию устранения аварии на «оптике» в холода

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-25T10:18:09+03:00

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В Пермском крае прошли учения по устранению аварии на оптическом кабеле связи в холода. По легенде, экскаватор ковшом зацепил оптоволоконный кабель, обеспечивающий высокоскоростной интернет.

Автоматика сработала четко. В центр мониторинга за сетями связи на экран диспетчера пришел сигнал с указанием места повреждения кабеля. Диспетчер отправил группу быстрого реагирования, чтобы определить точный адрес аварии и характер повреждения. Затем на место выехала бригада связистов для проведения аварийно-восстановительных работ.

Погода во время учений по отработке навыков устранения аварии в морозы была самая подходящая: -16°C. Так как сварка оптического кабеля происходит только при плюсовой температуре, связисты воспользовались специальной передвижной оптической лабораторией связи. Она также обеспечила защиту от ветра, пыли и снега, что тоже является обязательным условием при сварке опотоволокна. В финале учений условная авария была устранена, связь восстановлена.

- Практические тренировки по устранению аварий на «оптике» проходят у нас регулярно для отработки навыков, – комментирует Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком». - Но, надо сказать, сети связи «Ростелекома» зарезервированы, и в случае повреждения сигнал будет направлен по альтернативной линии, так что абоненты даже не заметят нештатной ситуации

Преимущество «оптики» в том, что эта технология обеспечивает сверхвысокие скорости интернета, высокое качество и надежность доступа в сеть, а также дает запас на многие годы вперед по увеличению скорости передачи данных, отмечают связисты. Оптоволокно позволяет по одному проводу предоставлять весь спектр цифровых услуг - интернет, телевидение, телефонную связь, сервисы «умного дома» и «умного города».