В Прикамье водитель и пассажир иномарки погибли после столкновения с грузовиком

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-25T10:07:00+03:00

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Накануне, 24 декабря, произошло ДТП в Кунгурском районе на трассе Пермь - Березники. Кампания молодых людей ехала на автомобиле «Мицубиси». За рулем был 23-летний водитель из поселка Октябрьский. На 86 километре трассы водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Скания».

- В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир легковушки скончались на месте, 19-летняя девушка пассажирка с переломами госпитализирована в больницу, - сообщили в краевом управлении ГИБДД, - Водителю «Скании» назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Тем временем, женщина-водитель иномарки погибла на трассе Пермь-Березники. Авария произошла 24 декабря около девяти часов вечера в Добрянском районе. По трассе Пермь-Березники двигался автомобиль «Шевроле Ланос». За рулем была 39-летняя жительница Кизела. На 39 километре автодороги женщина выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовиком.