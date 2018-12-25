В Прикамье осудят педофила, который развращал свою падчерицу

СЕГОДНЯ 09:52 2018-12-25T09:52:50+03:00

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В Гайнах 36-летний мужчина совершил несколько тяжких преступлений в отношении своей малолетней падчерицы, сообщили в краевом следственном комитете.

- Так, в марте 2017 года у себя дома мужчина совершил в отношении своей 11-летней падчерицы насильственные действия сексуального характера, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, с февраля по май этого года он трижды совершил в отношении ребенка развратные действия, без применения насилия.

Расследование уголовного дела завершено. Мужчине предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера и трех эпизодов развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Тем временем, в Прикамье задержан бывший заключенный, который убил 19-летнюю девушку. Виктория числилась пропавшей без вести с начала октября. По подозрению в совершении убийства задержан 38-летний знакомый девушки, который уже сидел за убийство.