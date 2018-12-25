2018-12-25T10:03:14+03:00
Происшествия

В отеле в центре Перми ночью произошел пожар

Всех эвакуировали на улицу
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Ночью 25 декабря в отеле на улице Монастырской произошло возгорание. Всех посетителей и персонал эвакуировали.

- В 00.13 в здании гостиницы сработала автоматическая пожарная сигнализация, дублирующая сигнал системы "Стрелец-Мониторинг" на пульт пожарно-спасательного подразделения, - рассказали в пресс-службе краевого МЧС. - К моменту прибытия первого пожарного подразделения 83 человека были эвакуированы из здания. Возгорание произошло в подсобном помещении из-за короткого замыкания электропроводки. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, в результате происшествия повреждена изоляция проводов в розетке. По факту пожара проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире Перми произошел пожар. Хозяин квартиры поставил на газовую плиту кастрюльку - хотел вскипятить воду и сварить пельмени. Когда вода уже закипала, мужчина нечаянно опрокинул литровую банку со спиртом. Вспыхнул огонь.

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