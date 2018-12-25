В отеле в центре Перми ночью произошел пожар
Ночью 25 декабря в отеле на улице Монастырской произошло возгорание. Всех посетителей и персонал эвакуировали.
- В 00.13 в здании гостиницы сработала автоматическая пожарная сигнализация, дублирующая сигнал системы "Стрелец-Мониторинг" на пульт пожарно-спасательного подразделения, - рассказали в пресс-службе краевого МЧС. - К моменту прибытия первого пожарного подразделения 83 человека были эвакуированы из здания. Возгорание произошло в подсобном помещении из-за короткого замыкания электропроводки. Пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, в результате происшествия повреждена изоляция проводов в розетке. По факту пожара проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в квартире Перми произошел пожар. Хозяин квартиры поставил на газовую плиту кастрюльку - хотел вскипятить воду и сварить пельмени. Когда вода уже закипала, мужчина нечаянно опрокинул литровую банку со спиртом. Вспыхнул огонь.