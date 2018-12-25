В Соликамске Ростехнадзор не выявил нарушений во время ликвидации аварии в шахте

СЕГОДНЯ 09:42 2018-12-25T09:42:51+03:00

Ведомство собирается восстановить хронологию событий, которые привели к пожару на руднике

Изменить размер текста: A A

Заместитель руководителя Ростехнадзора Светлана Радионова заявила, что у ведомства нет претензий к ликвидации последствий аварий и его срокам, а также обеспеченности горно-спасательного подразделения.

Светлана Радионова посетила рудник СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». После осмотра Светлана Геннадьевна подчеркнула, что Ростехнадзор обеспечит расследование аварии в соответствии с требованием закона.

- Мы изучим всю документацию и после проведенных экспертиз поминутно разберем хронологию событий, которые привели к пожару на руднике, – сказала она.

Также в ходе встречи с губернатором Пермского края была достигнута договоренность усилить контроль за строящимися и реконструируемыми объектами, подобных руднику СКРУ-3.

Ранее мы писали, что работа рудника в Соликамске, где произошло ЧП, восстановлена. Мероприятия по ликвидации аварии завершились. Напомним, 22 декабря в шахте Соликамска оказались из-за пожара заблокированы 9 человек. Спасатели шесть раз пытались спуститься за ними, но из-за высокой температуры не могли этого сделать. Утром 23 декабря им удалось проникнуть в шахту, где они обнаружили тела девяти человек. Почти у всех погибших горняков остались маленькие дети.

Еще больше материалов по теме: «В СОЛИКАМСКЕ 9 ЧЕЛОВЕК ЗАБЛОКИРОВАНЫ В ШАХТЕ ИЗ-ЗА ПОЖАРА»