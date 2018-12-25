2018-12-25T09:36:30+03:00
Общество

Сказочные новогодние персонажи напомнят водителям о правилах пересечения железнодорожных путей в Пермском регионе СвЖД

26 декабря в Перми на переезде 1445 км станции Бахаревка Дед Мороз со Снегурочкой будут дарить водителям автомобильные сувениры
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Фото РЖДФото РЖД
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В преддверии праздничных каникул СвЖД усиливает на переездах Прикамья профилактическую работу. Обратить внимание автомобилистов на проблему безопасности, чтобы не допустить случаев столкновения автотранспорта с подвижным составом, железнодорожникам помогут сказочные новогодние персонажи.

26 декабря в Перми на переезде 1445 км станции Бахаревка (ул. Васильева) Дед Мороз со Снегурочкой будут дарить водителям автомобильные сувениры. Вместе с подарками участники движения получат памятки с правилами пересечения железнодорожного пути. Отметим, на участке курсируют более 200 пассажирских и грузовых поездов в сутки. Ежедневно переезд пересекают свыше 3 тыс. автотранспортных средств.

Всего в Пермском регионе СвЖД эксплуатируется 149 железнодорожных переездов, 69 из них обслуживается дежурными работниками. На 51 регулируемых переездах с интенсивным потоком автомобилей установлены устройства заграждения переездов, что позволяет повысить безопасность движения поездов. Вместе с тем, дежурные по переездам ежедневно фиксируют случаи грубых нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения. В 2018 году в Прикамье произошло два дорожно-транспортных происшествия, которые, к счастью, не привели к трагическим последствиям.

Свердловская железная дорога напоминает: железнодорожный переезд – один из самых опасных участков магистрали. При появлении запрещающих сигналов на переездном светофоре, даже при еще открытом шлагбауме, выезжать на переезд запрещено. Согласно ПДД, все участники движения обязаны руководствоваться одним из главных условий обеспечения безопасности – железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

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