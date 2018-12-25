В Прикамье 26-летний мужчина убил знакомого после ссоры в ночном клубе

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-25T09:20:18+03:00

Они вышли на улицу разобраться и молодой человек стал жестоко избивать 40-летнего мужчину

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В Чернушке 12 августа у одного из кафе произошла жестокая драка, в результате которой погиб 40-летний мужчина. В ходе следствия выяснилось, что он повздорил в ночном клубе с 26-летним молодым человеком. Они вышли на улицу разобраться по-мужски. Молодой парень стал избивать мужчину. Он был его руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался. После этого нападавший похитил у погибшего мобильный телефон и скрылся.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в краевом следственном комитете.

В Прикамье задержан бывший заключенный, который убил 19-летнюю девушку. Виктория В. числилась пропавшей без вести с начала октября. По подозрению в совершении убийства задержан 38-летний знакомый девушки. Девушка родом из села Черновское Большесосновского района, но в последнее время жила в Соликамске.