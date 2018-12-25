2018-12-25T07:43:20+03:00
Происшествия

Женщина-водитель иномарки погибла на трассе Пермь-Березники

Она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком
Константин КЯКИНЕН
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Авария произошла 24 декабря около девяти часов вечера в Добрянском районе. По трассе Пермь-Березники двигался автомобиль «Шевроле Ланос». За рулем была 39-летняя жительница Кизела. На 39 километре автодороги женщина выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовиком.

- В результате ДТП водитель иномарки скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - 42-летняя пассажирка легковушки с многочисленными травмами госпитализирована в больницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что в Пермском крае легковушка сгорела после столкновения с рейсовым автобусом, два человека погибли. 24 декабря произошло ДТП на дороге Нытва-Кудымкар. Автомобиль «Лада Ларгус» двигался в направлении Нытвы. На 106 километре он по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, по которой ехал рейсовый автобус «Пермь-Кудымкар». Произошло столкновение, от удара легковой автомобиль вспыхнул и сгорел. Пассажир и водитель легковушки погибли на месте, водитель автобуса госпитализирован.

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