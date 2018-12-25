2018-12-25T07:36:06+03:00
Общество

В новогодние каникулы в Перми изменится работа общественного транспорта

1 и 2 января количество автобусов, троллейбусов и трамваев на линии сократится вдвое
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми городской департамент дорог и транспорта предупредил жителей об изменении расписания работы общественного транспорта в новогодние каникулы.

В саму новогоднюю ночь в Перми общественный транспорт будет ходить до 4 утра. На линию выйдут автобусы маршрутов №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77 и два трамвайных маршрута - №4 и №5. Пятый трамвай «ОА «Инкар» – школа №107» будет следовать через остановочный пункт «Центральный рынок».

А 1 и 2 января количество автобусов, троллейбусов и трамваев на линии сократится вдвое. С 3 по 8 января общественный транспорт будет работать по воскресному графику.

Ранее мы писали, как пермякам добраться домой в новогоднюю ночь. В новый год на эспланаде в ледовом городке состоится праздничная шоу-программа, которая начнется 31 декабря в 23.30. Новогодняя дискотека продлится до 4 утра.

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