Пермские общественники добились установки светофора на опасном перекрестке

СЕГОДНЯ 07:07 2018-12-25T07:07:46+03:00

За последние годы на пересечении улиц Луначарского и Матросова произошло несколько десятков ДТП, в которых погибли люди

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В Перми общественники добились решения вопроса об установке светофора на перекрестке улиц Луначарского и Матросова. Строительство объекта включено в план работ на следующий год.

Как рассказали в ОНФ, за последние годы на нерегулируемом перекрестке произошло несколько десятков дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди. Особое беспокойство вызывает то, что рядом с перекрестком находится школа №6.

После обращения в Пермскую дирекцию дорожного движения чиновники включили строительство объекта в план работ на 2019 год. В следующем году общественники проконтролируют выполнение этих работ.

Напомним, что 25 декабря глава Перми Дмитрий Самойлов ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Россия-24». Мэр города подведет итоги года и расскажет о планах на 2019 год. Начало прямого эфира в 19:10 на телеканале «Россия-24». Пермяки могут задать свои вопросы мэру напрямую по телефону 210-60-00.