«Пользовались большим спросом». Пермяк осужден за продажу поддельных медицинских книжек
Администратор пермского кафе неоднократно проходил медицинский осмотр. Устав от этого, он решил самостоятельно изготавливать медицинские книжки и торговать ими. В 2015 году он поставил производство фальшивок на поток.
Через интернет пермяк заказывал голографические наклейки, печати, штампы о результатах лабораторных исследований и осмотров. Он даже придумал название медицинской клиники и создал сайт этого лже-учреждения. Сбыт поддельной продукции он организовал через группу в социальных сетях
На момент задержания у подозреваемого сформировалась довольно обширная клиентская база: десятки жителей Перми и края приобретали заведомо поддельные документы. При обыске транспортные полицейские изъяли у предприимчивого пермяка множество различных печатей, штампов и голографических наклеек, с помощью которых обвиняемый и заполнял фальшивые медицинские документы.
Свердловский районный суд Перми назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.