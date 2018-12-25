«Пользовались большим спросом». Пермяк осужден за продажу поддельных медицинских книжек

СЕГОДНЯ 06:47 2018-12-25T06:47:32+03:00

Для привлечения клиентов он даже создал сайт несуществующей клиники

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Администратор пермского кафе неоднократно проходил медицинский осмотр. Устав от этого, он решил самостоятельно изготавливать медицинские книжки и торговать ими. В 2015 году он поставил производство фальшивок на поток.

Через интернет пермяк заказывал голографические наклейки, печати, штампы о результатах лабораторных исследований и осмотров. Он даже придумал название медицинской клиники и создал сайт этого лже-учреждения. Сбыт поддельной продукции он организовал через группу в социальных сетях

На момент задержания у подозреваемого сформировалась довольно обширная клиентская база: десятки жителей Перми и края приобретали заведомо поддельные документы. При обыске транспортные полицейские изъяли у предприимчивого пермяка множество различных печатей, штампов и голографических наклеек, с помощью которых обвиняемый и заполнял фальшивые медицинские документы.

Свердловский районный суд Перми назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.