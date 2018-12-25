«Хотел выйти из запоя». В Перми осужден «телефонный террорист», угрожавший взорвать дом

СЕГОДНЯ 06:17 2018-12-25T06:17:46+03:00

Он позвонил специально, чтобы его забрали из дома

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В Орджоникидзевском районном суде Перми осудили «телефонного террориста», который в конце мая угрожал взорвать дом.

По версии следствия, ранее судимый пермяк позвонил из своей квартиры по номеру «112» со своего мобильного телефона. Он сообщил, что открыл газ и взорвет дом. Сотрудник Центра обработки вызовов передала сообщение о взрыве газа в жилом доме в полицию и экстренные службы.

На заседании суда обвиняемый сказал, что он не мог самостоятельно выйти из запоя. Он позвонил, чтобы полицейские забрали его, и, возможно, поместили в больницу. Газовые конфорки он не включал, умысла взрывать дом у него не было.

Тем не менее, экстренным службам был причинен значительный ущерб, они были оторваны от своей работы и в случае ЧП не смогли бы оперативно на него среагировать.

Приговором суда «телефонный террорист» был признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев ограничения свободы.