2018-12-25T06:04:16+03:00
Общество

В Чайковском в ближайшее время будет сдан долгострой

72 семьи смогут наконец-то заселиться в свои квартиры
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чайковском дом на ул. Камской, 9 прошел итоговую проверку Инспекции государственного строительного надзора Пермского края. Положительное заключение Гостройнадзора является основанием для ввода объекта в эксплуатацию. В ближайшее время в свои квартиры смогут заселиться 72 семьи, сообщили в министерстве строительства Пермского края.

Строительство девятиэтажного дома на ул. Камской, 9 началось еще в 2013 году. Сдача дома планировалась в третьем квартале 2016 года. Застройщиком объекта является компания «РСУ-6». Она же возводила дома на Сиреневом бульваре, 3 и 5, по которым неоднократно сдвигала сроки сдачи. Оба недостроя были введены в эксплуатацию в 2018 году.

В краевом минстрое напоминают, что за полтора года в Пермском крае в эксплуатацию были введены 9 проблемных домов. Ключи от квартир получили 1150 семей – бывших обманутых дольщиков.

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