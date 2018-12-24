Как пермякам добраться домой в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 19:43 2018-12-24T19:43:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В новый год на эспланаде в ледовом городке состоится праздничная шоу-программа, которая начнется 31 декабря в 23.30. В ней примут участие пермские артисты, музыкальные и танцевальные группы, а также театр огня «Игры пламени». Зрителей ждут два традиционных праздничных фейерверка - в 0.00 и 2.00, а также новинка этого года - световое шоу. Оно пройдет в 1.40 и 2.55. С 3.00 до 4.00 состоится новогодняя дискотека.

Как после этого добираться домой? Можно на общественном транспорте, который будет курсировать 1 января с часа ночи и до четырех утра. На линию выйдут автобусы маршрутов №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77 и два трамвайных маршрута.

В связи с перекрытием движения в районе Театра-Театра транспорт будет ходить через улицы Крисанова, Петропавловская, Екатерининская и Попова, а также Борчанинова и Луначарского. Трамвайный маршрут №4 пойдет от микрорайона Висим до Перми-II, также будет запущен маршрут сообщением «ОА «Инкар» – школа №107» через остановочный пункт «Центральный рынок».