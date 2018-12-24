Начальником городского управления жилищных отношений назначена Ирина Чиркова
Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил на должность начальника городского управления жилищных отношений Ирину Чиркову, которая ранее работала заместителем начальника управления капитального строительства администрации Перми.
В функции Ирины Чирковой войдет расселение аварийного жилья. Причем, предполагается, что объемы расселения значительно вырастут.
- Уже в этом году администрации Перми серьезную поддержку оказал бюджет Пермского края. С 2019 года, кроме краевого софинансирования, добавляется и федеральное. В последние годы администрация города ежегодно расселяет 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это примерно 2,5 тысячи человек. В планах на ближайшую трехлетку - выйти на показатель, минимум в два раза превышающий этот уровень, – отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.
К своим обязанностям Ирина Чиркова приступила с понедельника, 24 декабря.