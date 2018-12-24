Начальником городского управления жилищных отношений назначена Ирина Чиркова

СЕГОДНЯ 19:16 2018-12-24T19:16:23+03:00

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Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил на должность начальника городского управления жилищных отношений Ирину Чиркову, которая ранее работала заместителем начальника управления капитального строительства администрации Перми.

В функции Ирины Чирковой войдет расселение аварийного жилья. Причем, предполагается, что объемы расселения значительно вырастут.

- Уже в этом году администрации Перми серьезную поддержку оказал бюджет Пермского края. С 2019 года, кроме краевого софинансирования, добавляется и федеральное. В последние годы администрация города ежегодно расселяет 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это примерно 2,5 тысячи человек. В планах на ближайшую трехлетку - выйти на показатель, минимум в два раза превышающий этот уровень, – отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

К своим обязанностям Ирина Чиркова приступила с понедельника, 24 декабря.