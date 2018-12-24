2018-12-24T16:01:45+03:00
Происшествия

В Прикамье задержан бывший заключенный, который убил 19-летнюю девушку

Виктория числилась пропавшей без вести с начала октября
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Как мы уже писали, пропавшую в начале октября Викторию нашли мертвой. По подозрению в совершении убийства задержан 38-летний знакомый девушки. Как сообщает портал «Вкурсе» мужчина уже сидел за убийство.

Последний раз Виктория выходила на связь с мамой 7 октября. Она сказала, что живет с молодым человеком и позднее скинет его контакты. Но затем ее телефон замолчал.

Девушка родом из села Черновское Большесосновского района, но в последнее время жила в Соликамске.

- В ночь на 9 октября в Соликамске подозреваемый, поссорившись с девушкой, нанес ей множественные удары ножом, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

После этого мужчина бросил девушку в овраге и скрылся. Но полицейским удалось задержать подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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