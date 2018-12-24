Пропавшую в Соликамске 19-летнюю официантку нашли мертвой

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-24T13:58:45+03:00

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В Прикамье расследуется уголовное дело по фату убийства 19-летней девушки. Последний раз Виктория выходила на связь с мамой 7 октября. Она сказала, что живет с молодым человеком и позднее скинет его контакты. Через пару дней она заходила на свою страницу ВКонтакте. Затем телефон девушки замолчал.

Девушка родом из села Черновское Большесосновского района, но в последнее время жила в Соликамске.

- Виктория уехала в Пермь в ноябре прошлого года, - рассказывала ее мама. - Работала официанткой. Работу меняла часто, нигде не могла задержаться. В сентябре уехала в Соликамск. Жила в Боровске с охранником зоны, но 5 октября ушла от него.

Тем временем, завершена процедура опознания погибших в ЧП в шахте Соликамска. Родственникам выдали разрешение на захоронение. Расследование по уголовному делу продолжается.