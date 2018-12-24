2018-12-24T13:09:41+03:00
Общество

Глава Перми ответит на вопросы пермяков в прямом эфире

Дмитрий Самойлов подведет итоги года и расскажет о планах на 2019 год
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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25 декабря глава Перми Дмитрий Самойлов ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Россия-24». Мэр города подведет итоги года и расскажет о планах на 2019 год. Начало прямого эфира в 19:10 на телеканале «Россия-24». Пермяки могут задать свои вопросы мэру напрямую по телефону 210-60-00.

Тем временем, экспертиза показала, что шахтеры погибли, отравившись продуктами горения. Тела не обгорели, родственники смогли их опознать. Первые похороны пройдут уже в среду. В рамках расследования уголовного дела по факту смерти девяти горняков задержано их начальство: Задержанных уже допросили, сейчас они находятся в СИЗО города Соликамска и ждут, когда им предъявят обвинение. В ближайшее время состоится суд, вероятно, следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемых на все время следствия.

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