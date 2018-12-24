В Пермском крае легковушка сгорела после столкновения с рейсовым автобусом, два человека погибли

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-24T12:55:47+03:00

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24 августа ДТП произошло на дороге Нытва-Кудымкар. Автомобиль «Лада Ларгус» двигался в направлении Нытвы. На 106 километре он по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, по которой ехал рейсовый автобус «Пермь-Кудымкар». Произошло столкновение, от удара легковой автомобиль вспыхнул и сгорел. Пассажир и водитель легковушки погибли на месте, водитель автобуса госпитализирован. О пассажирах автобуса информации пока нет.

- Сотрудники полиции выясняют причины аварии, - сообщил в пресс-службе краевой полиции. - Дорожные условия были хорошие, водитель автобуса опытный.

Ранее мы писали, что 22 декабря в чусовском микрорайоне Поселок металлургов четыре человека отравились угарным газом. Все они – жильцы двухэтажного дома по улице Высотная, 13, где установлены газовые колонки. Дома на улице старые, и дымоходы оказались забиты.

Всех пострадавших на скорой увезли в городскую больницу. Одна из них – 86-летняя женщина – скончалась в приемном отделении.