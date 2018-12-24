«Холодно в квартирах». В Прикамье взрослые и дети болели из-за отсутствия тепла

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-24T10:57:38+03:00

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В Березниках правоохранительными органами возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет. Во время прокурорской проверки выяснилось, что УК «Благо» не подготовилась к началу отопительного сезона. 10 домов остались без тепла. Кроме того, управляющая организация не представила в установленные сроки ни одного паспорта готовности, сообщили в краевой прокуратуре.

Также прокуратура выяснила, что в результате холодов в квартирах этих домов заболели взрослые и дети до 6 лет. Услуги, выполненные управляющей компанией, не отвечали требованиям безопасности. Прокуратура следит за расследованием уголовного дела.

Тем временем, 22 декабря в чусовском микрорайоне Поселок металлургов четыре человека отравились угарным газом. Все они – жильцы двухэтажного дома по улице Высотная, 13, где установлены газовые колонки. Дома на улице старые, и дымоходы оказались забиты. Всех пострадавших на скорой увезли в городскую больницу. Одна из них – 86-летняя женщина – скончалась в приемном отделении.