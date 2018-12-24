В Перми приставы закрыли кафе «Мюнхен» на улице Ленина

СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-24T10:26:58+03:00

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Сотрудники пермской прокуратуры проверили кафе «Мюнхен», которое расположено в подвальном помещении пятиэтажного дома на ул. Ленина, 86.

Во время рейда было выявлено более 25 нарушений требований пожарной безопасности. Отделка путей эвакуации выполнена горючими материалами, залы для посетителей не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Кроме того, из общих коридоров кафе, расположенных в цокольном этаже, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции, сообщили в краевой прокуратуре.

Материалы проверки были переданы в суд, который потребовать устранить нарушения правил пожарной безопасности. Пока же деятельность кафе будет приостановлена. Судебные приставы опечатали помещение.