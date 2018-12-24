В Прикамье заключенный собирал деньги на похороны несуществующего сотрудника ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-24T10:15:25+03:00

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В Кунгуре 37-летний заключенный исправительной колонии «развел» на деньги ритуальные агентства. В октябре 2017 года он позвонил в три фирмы и попросил помощь в захоронении сотрудника ГИБДД, у которого нет родственников. Он сказал, что нужно подъехать к зданию Госавтоинспекции с коньяком. Затем он перезвонил и сообщил, что спиртное покупать не нужно и попросил перевести на телефон деньги. Три ритуальных агентства поддались на уловку и перевели в общей сложности более 90 тысяч рублей. После перевода денег 37-летний мужчина перестал выходить на связь.

- На заседании суда мужчина вину в совершении преступления признал полностью, - сообщили в пресс-службе Кунгурского городского суда. - Он объяснил, что хотел пошутить и не думал, что кто-то переведет ему деньги.

Суд назначил мужчине наказание 2 года лишения свободы за каждое преступление. Окончательное наказание составило 5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.