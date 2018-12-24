2018-12-24T10:04:55+03:00
Происшествия

Почти всех погибших в ЧП в шахте Соликамска опознали родственники

По факту трагедии задержаны уже четыре человека
Елена КОНОВА
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Как «КП»-Пермь» сообщил источник, в Соликамске опознали тела почти всех горняков, погибших в пожаре в строящейся шахте «Уралкалия».

Напомним, 22 декабря в строящейся шахте Соликамска начался пожар. Одна группа горняков, состоящая из 8 человек, поднялась наверх, а другая осталась в шахте - пожар отрезал им путь к выходу. 24 декабря спасателям с седьмой попытки удалось спуститься в шахту (до этого там была слишком высокая температура). Тела погибших горняков подняли только вечером.

По факту трагедии задержаны четыре человека - Андрей Купришкин, горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, - начальник участка №5 объекта, Игорь Чукаев, горный мастер, Андрей Артюхин, - начальник объекта шахтостроительного комплекса. Виновным в ЧП грозит до 7 лет лишения свободы.

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