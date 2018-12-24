2018-12-24T09:37:37+03:00
Происшествия

В Перми эвакуировали детский сад

Причиной стал муляж гранаты
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Перми эвакуировали детский сад № 12, находящийся на улице Снайперов. Как сообщает портал «Вкурсе.ру», причиной переполоха стал муляж гранаты, который нашли во дворе одного из жилых домов возле детсада. Воспитанников детсада и воспитателей оперативно перевели в другой корпус.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 24 декабря в 08:12 в отдел полиции Индустриального района поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета вблизи одного из административных зданий по ул. Формовщиков.

- На место выехали сотрудники органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Проведенной проверкой установлено, что предмет никакой опасности не представляет.

Ранее мы рассказывали об эвакуации, которая произошла в пермском общежитии. Причиной стал взрыв газового баллончика. Из-за этого в некоторых квартирах выбило окна.

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