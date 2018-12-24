«Обеспечить оперативную помощь семьям погибших». Роструд будет следить за выплатами материальной помощи семьям погибших в Соликамске

СЕГОДНЯ 09:27 2018-12-24T09:27:17+03:00

Средства будут направляться из разных источников: от «Уралкалия» и «УС-30», из краевого бюджета, из фонда социального страхования.

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Губернатор Прикамья Максим Решетников встретился с заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости населения Иваном Шкловецом. На встрече обсуждались вопросы организации поддержки семьям рабочих, погибших во время пожара в строящемся стволе №4 рудника в Соликамске.

Иван Шкловец отметил, что у ведомства сейчас три основные задачи: координация федеральных ведомств по оказанию поддержки родственникам погибших, формирование комиссии по расследованию несчастного случая и мониторинг выплат родным погибших. Средства будут направляться из разных источников: от работодателя, из краевого бюджета, из фонда социального страхования. Нужно обеспечить оперативную помощь семьям погибших

Губернатор Прикамья Максим Решетников дал поручение зампреду Правительства Татьяне Абдуллиной держать на личном контроле работу социальных служб Соликамска для оперативного оказания всей необходимой помощи и поддержки семьям погибших рабочих.

Напомним, что из краевого бюджета семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, от фирмы «УС-30», которая вела работы в шахте, - по два млн и от «Уралкалия» - 3 млн. Также башкирская компания берет на себя обязательства по организации похорон и выплату компенсаций иждивенцев ( у погибших работников остались 11 детей).

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