2018-12-24T09:08:59+03:00
Происшествия

Квартирных воров в Перми поймали в ходе спецоперации

Двух мужчин задержали сразу после ограбления квартиры на ул. Клары Цеткин
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермские оперативники задержали двух квартирных воров. Стражи порядка вычислили преступников и взяли возле дома по ул. Клары Цеткин. У квартирных воров полицейские нашли похищенные золотые изделия на сумму 18 тысяч рублей, а также множество отмычек и ключей.

- Известно, что задержанные уже отбывали наказание за аналогичные преступления, - рассказали в краевой полиции. - 39-летний пермяк, к примеру, освободился в сентябре прошлого года. Его подельник 32-летний подельник вышел из мест заключения в 2015 году. По словам полицейских, мужчины «работали» в паре, замки на дверях квартир вскрывали при помощи отмычек. В основном они похищали золотые украшения и деньги.

У оперативников есть все основания подозревать пермяков в совершении еще пяти краж. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Квартирные воры заключены под стражу.

В Перми задержали квартирных воров.

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