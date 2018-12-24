2018-12-24T07:45:15+03:00
Происшествия

На прикамской трассе легковушка врезалась в большегруз, один человек погиб

Женщина за рулем «Дэу Матиза» пошла на обгон и врезалась в грузовик, который ехал по встречной полосе
Константин КЯКИНЕН
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Авария произошла 23 декабря около 17 часов в Нытвенском районе. «Дэу Матиз» двигался по трассе «Подъезд к автодороге М-7 Волга». На 435 километре автодороги 46-летняя женщина - водитель иномарки пошла на обгон. Она выехала на полосу встречного движения, по которой в это время ехал тягач «Вольво». Произошло столкновение.

- Легковушку перебросило через отбойник в левый кювет, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - В результате ДТП 46-летний пассажир «Матиза» скончался на месте, водительница иномарки с многочисленными травмами госпитализирована в больницу.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что в Перми в аварии пострадали два водителя.На скользкой дороге легковушка превысила скорость. Авария случилась около 11 часов вечера в пятницу, 21 декабря.30-летний водитель на скользкой дороге не учел сложные метеоусловия, превысил скорость и врезался в автомобиль, которым управлял 66-летний пенсионер.

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