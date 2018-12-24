Фото: в Перми у здания Речного вокзала горел дебаркадер

СЕГОДНЯ 07:35 2018-12-24T09:26:02+03:00

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Около 9 утра в Перми у вокзала Пермь I загорелся дебаркадер. Первоначальная площадь пожара составила 80 квадратных метров.

- Дебаркадер находится на набережной неподалеку от Речного вокзала в направлении Мотовилихи, - рассказали в пресс-службе краевого МЧС. - Сейчас уже пожар ликвидирован. Никто не пострадал.

Тем временем, в Соликамске на поверхность подняли тело последнего рабочего. Девять человек оказались в ловушке, у них не было ни одного шанса на спасение. Работы проходили в сложнейших условиях и продолжались более шести часов. Пятеро погибших были из Пермского края, трое из Башкирии и один – из Краснодарского края. Экспертиза определит точное время смерти строителей. Как рассказал горный мастер подрядной организации, они работали на глубине 362 метров.Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ о выплатах каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по 1 млн рублей.