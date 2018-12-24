Следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом в Чусовом

СЕГОДНЯ 07:25 2018-12-24T07:25:29+03:00

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В Чусовом жильцы двухэтажного дома в микрорайоне «Поселок металлургов» отравились угарным газом. Одна женщина умерла, еще несколько человек доставлены в больницу.

В краевом следственном комитете нам сообщили, что по факту происшествия проводится доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить, действительно ли жильцы дома отравились угарным газом. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничего не угрожает.

Тем временем, в Соликамске на поверхность подняли тело последнего рабочего. Девять человек оказались в ловушке, у них не было ни одного шанса на спасение. Работы проходили в сложнейших условиях и продолжались более шести часов. Пятеро погибших были из Пермского края, трое из Башкирии и один – из Краснодарского края. Экспертиза определит точное время смерти строителей. Как рассказал горный мастер подрядной организации, они работали на глубине 362 метров.