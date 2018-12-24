В Соликамске оказывают помощь семьям погибших в шахте

СЕГОДНЯ 06:33 2018-12-24T06:33:23+03:00

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В администрации Соликамска психологи и специалисты МЧС оказывают помощь родственникам погибших рабочих в шахте на СКРУ-3 «Уралкалия». К специалистам уже обратились семьи, проживающие в Соликамске, две семьи из Уфы и одна – из Горнозаводска. Ожидается приезд семей из Белорецка и Краснодара, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

С 24 декабря в здании администрации начнет работать временный центр поддержки. Помощь семьям погибших строителей окажут специалисты фонда социального страхования, пенсионного фонда, федеральной инспекции труда, министерства социального развития края.

Кроме того, с 24 по 29 декабря в диспансерном отделении Соликамского филиала Краевой психиатрической больницы №10 будет работать кризисный кабинет. Родственники жертв катастрофы на шахте получат квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ о выплатах каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по 1 млн рублей.

По данным представителя компании «УС-30», которая вела работы в шахте, семьям погибших будет оказана следующая помощь: семьям будет выделена единовременная выплата 2 млн рублей. Кроме того, на каждого иждивенца выплатят среднегодовой заработок за прошедший год, будет осуществлена страховая выплата в районе 1 млн рублей на каждого погибшего, а также оказана материальная помощь в организации похорон. Еще 3 млн заплатит семьям погибших «Уралкалий».