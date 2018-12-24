2018-12-24T06:13:54+03:00
Спорт

«Настоящий триллер». «Парма» уступила на выезде «Нижнему Новгороду» во втором овертайме

Нижегородцы выиграли 100:98
Константин КЯКИНЕН
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Встреча на берегах Волги между «Нижним Новгородом» и «Пармой» запомнится надолго и любителям спорта и самим баскетболистам. Лишь во втором овертайме «Нижний» смог сломить сопротивление наших парней и вырвать победу в концовке со счётом 100:98.

- Эта неделя стала для «Пармы» и «Нижнего» настоящим испытанием. Если наши парни были измотаны дальними перелетами, то нижегородцы играли свой третий матч за 5 дней, - отметили в пресс-службе пермского клуба. - Но на площадке ни одна из команд не показала ни капли усталости.

В ходе игры лидировала то одна, то другая команда. Основное время матча закончилось вничью 74:74. В стартовые две минуты первого овертайма пермякам удался рывок 7:0. Но удержать преимущество уральцы не смогли. Нижегородцы сравняли счет. 87:87 после первого овертайма.

Баскетбольный триллер продолжился и во втором дополнительном периоде. Лишь на последней минуте Иван Стребков принес победу хозяевам. 100:98 «Нижний Новгород» одержал победу.

Самыми результативными в составе пермяков в этот вечер были Тайлер Ларсон (23 очка) и Константин Буланов (15).

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