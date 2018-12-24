Пермская школьница разработала уникальный фиксатор для людей с переломами

СЕГОДНЯ 05:59 2018-12-24T05:59:20+03:00

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16-летняя школьница из Перми Ирина Масленникова представила свою разработку портативного фиксатора для иммобилизации пострадавшего с переломом на выставке молодых изобретателей в Индии. Проект пермячки был удостоен серебряной медали.

Как отметили в министерстве просвещения России, фиксатор благодаря его облегченной конструкции легко брать с собой. Он весит всего 300 грамм. Размер фиксатора 25x10x9 см. Конструкция включает 4 больших и 2 небольших полиуретановых крепежных соединения с надежными замками. Она не препятствует прохождению рентгеновских лучей, не поддается влажности коррозии и является термостойкой.

- В отличие от других крепежных инструментов для транспортировки пациентов после травмы, требующих профессиональных медицинских навыков, мой фиксатор предназначен для того, чтобы стать частью любой индивидуальной аптечки первой помощи, - рассказывает изобретательница.

По ее словам, фиксатор может стать незаменимым спутником во время путешествий.