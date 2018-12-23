2018-12-23T19:25:59+03:00
Спорт

Почти 1000 игрушек бросили на лед болельщики «Молота»

Все мишки и другие зверюшки будут переданы в благотворительные организации
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсети/Олег Коневскихфото: соцсети/Олег Коневских
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На матче «Молот» - «Торос» прошел «Мишкопад. Примерно 1000 мягких игрушек бросили на лед болельщики «Молота» после игры с нефтекамским «Торосом». Они будут переданы в благотворительные организации, с которыми сотрудничает хоккейный клуб.

- При посещаемости в 4 500 человек, участие в флешмобе принял каждый четвертый болельщик, - рассказали в пресс-службе пермского клуба.

Напомним, «игрушечный рекорд» установили болельщики в Пенсильвании. Поклонники хоккейной команды «Херши Беарс» бросили на лед почти 35 тысяч мягких игрушек.

Сам матч с «Торосом» начался с минуты молчания в память о погибших строителях шахты в Соликамске. Игра проходила без музыки и светового оформления. Команды играли в траурных повязках. Надеюсь, что болельщики отнеслись с пониманием.

Что касается результата, то «Молот-Прикамье» уступил «Торосу» 1:2. Решающую шайбу гости забросили за 3 секунды до конца третьего периода, поймав пермяков на контратаке.

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