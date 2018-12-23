2018-12-23T19:07:17+03:00
Происшествия

«Уже семь». Спасатели продолжают поднимать тела погибших в шахте Соликамска

Выплаты семьям умерших строителей составят 6 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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По данным оперативного штаба, горноспасатели подняли на поверхность седьмого строителя, погибшего на пожаре в шахте рудоуправления «Уралкалий» в Соликамске.

В МЧС по Пермскому краю отмечают, что подъем тел происходит в сложнейших условиях. Спасатели осуществляют откачку грунтовых вод, проводят замеры газовой обстановки.

ЧП, напомним, случилось в субботу, 22 декабря, около 12 часов по местному времени. В ходе спасательной операции, которая длилась в ночь на 23 декабря, было предпринято 8 попыток подобраться к заблокированным горнякам. Однако, к сожалению, когда строителей обнаружили, они были уже мертвы. Психологи продолжают работу с родственниками погибших.

Отметим, что выплаты семьям погибшим сотрудникам «УС-30» (подрядной организации, которая вела строительные работы) составит 6 млн рублей. Три миллиона выделит «Уралкалий», два компания «УС-30», еще один миллион семьи получат из краевого бюджета.

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