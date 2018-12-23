2018-12-23T17:56:43+03:00
Происшествия

«Работают в сложнейших условиях». Спасатели подняли уже шестерых погибших в шахте в Соликамске

Психологи продолжают оказывать помощь родственникам
Константин КЯКИНЕН
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По данным оперативного штаба, горноспасатели подняли на поверхность тела шестерых погибших в результате пожара на шахте в Соликамске. Спасатели осуществляют откачку грунтовых вод, проводят замеры газовой обстановки. Подъем тел осуществляется в сложнейших условиях.

- Для организации безопасности проводимых работ задействованы военизированные горноспасательные подразделения МЧС России, прибывшие на усиление из Екатеринбурга, Североуральска и Нижнего Тагила, сообщили в МЧС России по Пермскому краю. - В частности, спасателями проведена разведка горных выработок для обнаружения девятого строителя, чья судьба долго оставалась неизвестной.

Отметим, что в ходе спасательной операции, которая длилась в ночь на 23 декабря, было предпринято 8 попыток подобраться к заблокированным горнякам. Психологи продолжают работу с родственниками погибших.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил свои соболезнования близким и родственникам погибших шахтеров.

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