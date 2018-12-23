В Пермском районе мужчина в маске и с ножом напал на кассира в магазине

СЕГОДНЯ 16:52 2018-12-23T16:52:59+03:00

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По горячим следам раскрыто дерзкое ограбление продуктового магазина в поселке Юго-Камский. 22 декабря около 21 часа в продуктовый ворвался мужчина в маске и ножом. Он потребовал у кассира отдать всю выручку. После того как девушка отдала ему 17 тысяч, разбойник скрылся. Но далеко уйти у него не удалось. 40-летнего безработного задержали и водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В Пермском крае ищут преступника, который вынес из офиса крупную сумму денег. Денрзкое ограбление произошло в Чайковском. Как сообщают в социальных сетях местные жители, в пятницу вечером был ограблен один из офисов города. Неизвестный преступник ворвался в помещение и, угрожая оружием, забрал всю наличку. По факту разбойного нападения в Чайковском возбуждено уголовное дело, ведется следствие.