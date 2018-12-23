Из шахты Соликамска подняли уже трех погибших рабочих

СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-23T16:05:42+03:00

По делу о гибели 9 рабочих задержаны четыре человека

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По информации из оперативного штаба, тело третьего рабочего подрядной организации ФГУП «УС-30» подняли на поверхность.

Пожар случился в субботу в 11.45 в четвертом стволе СКРУ-3. В компании «Уралкалий» сообщили, что 4-й ствол - это пока строящийся объект, который не был связан с рудником. В это время в шахте находились 17 строителей. Восьмерым удалось спасти, а 9 оказались в плену на глубине 362 метров. Никто из них не выжил. Среди них были рабочие из Пермского края, Башкирии и Краснодарского края.

Восьмерых рабочим обнаружили утром, еще одного значительно позже – ближе к вечеру. Тогда же полностью локализовали пожар и тела стали поднимать на поверхность.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц".

- В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, - начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин, - начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680", - сообщили в пресс-службе СК РФ.