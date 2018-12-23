2018-12-23T14:51:12+03:00
Происшествия

Губернатор Пермского края и глава МЧС доложили Президенту о ситуации на шахте в Соликамске

Владимир Путин потребовал разобраться с причиной трагедии
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

- Владимир Путин заслушал по телефону доклады губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы МЧС Евгения Зиничева об аварии на шахте в Соликамске, - сообщили в пресс-службе краевой администрации. - Глава государства поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших. А следственным органам поручено разобраться с причинами, приведшими к гибели людей.

Тем временем в Прикамье задержали четырех подозреваемых по делу о гибели 9 строителей в шахте Соликамска.

- В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Еще больше материалов по теме: «В Соликамске 9 человек заблокированы в шахте из-за пожара»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из шахты Соликамска подняли уже трех погибших рабочих
«Эта страшная трагедия для всего региона» Генеральный директор «Уралкалия» пообещал выплатить семьям пострадавших в шахте по три миллиона рублей
В Перми матч «Молота» начнется с минуты молчания в память о погибших рабочих в шахте Соликамска
Что известно о расследовании ЧП в Соликамске, где погибли 9 строителей
В Пермском крае объявят траур по погибшим рабочим в шахте Соликамска
В Пермский край прибыли представители Роструда
В Соликамске 23 и 24 декабря отменены все развлекательные мероприятия
В Прикамье приятель угнал машину у мужчины, пока тот спал
В Соликамске в шахте нашли тела восьми человек
Губернатор Прикамья Максим Решетников выразил соболезнования семьям рабочих
Директора строительной фирмы, чьи работники заблокированы в горящей шахте Соликамска, допрашивают несколько часов
Добраться до места возможного нахождения строителей в шахте Соликамска не удалось
Спасателям удалось добраться до места пожара в шахте Соликамска
Появилась версия причины пожара в шахте Соликамска, где находятся 9 человек
Пятая попытка спасателей спуститься в шахту Соликамска, где находятся 9 рабочих, не увенчалась успехом
Видео: спасатели снова спускаются в горящую шахту Соликамска, где заблокированы 9 человек
Рабочий, который успел выбраться из шахты Соликамска, где произошел пожар, рассказал о ЧП
«Не могут до них добраться». Источник в правоохранительных органах рассказал о ситуации в Соликамске, где из-за пожара в шахте заблокированы 9 человек
На место пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске прибыл губернатор Максим Решетников
В Пермском крае ищут преступника, который вынес из офиса крупную сумму денег
В Перми в аварии пострадали два водителя
В Прикамье водитель сбил на "зебре" 9-летнего школьника
В центре Перми вырастет 5-звездочный отель и конгресс-хол стоимостью 8,6 миллиарда рублей
В Перми в новогоднюю ночь будет закрыто движение транспорта и запрещена парковка у эспланады
Новый год в Перми 2019: мероприятия в ледовом городке
В Пермском крае в огне погибла 66-летняя женщина