Губернатор Пермского края и глава МЧС доложили Президенту о ситуации на шахте в Соликамске

СЕГОДНЯ 14:51 2018-12-23T14:51:12+03:00

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- Владимир Путин заслушал по телефону доклады губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы МЧС Евгения Зиничева об аварии на шахте в Соликамске, - сообщили в пресс-службе краевой администрации. - Глава государства поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших. А следственным органам поручено разобраться с причинами, приведшими к гибели людей.

Тем временем в Прикамье задержали четырех подозреваемых по делу о гибели 9 строителей в шахте Соликамска.

- В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680», - сообщили в пресс-службе СК РФ.