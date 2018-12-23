«Эта страшная трагедия для всего региона» Генеральный директор «Уралкалия» пообещал выплатить семьям пострадавших в шахте по три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-23T14:43:41+03:00

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Генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов принес соболезнования родным и близким погибших работников ФГУП «Управление строительства № 30».

- Скорбь утраты невозможно возместить, - сказано в обращении, опубликованном на сайте компании. - Это страшная трагедия для всех нас, всего региона. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших строителей. Компанией «Уралкалий» принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит 3 миллиона рублей. Конечно, это не смягчит горечь утраты, но поможет выстоять в этот трудный и трагический для всех нас период.

Напомним, ранее губернатор Максим Решетников сообщил, что из краевого бюджета семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

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