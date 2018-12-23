2018-12-23T14:43:41+03:00
Происшествия

«Эта страшная трагедия для всего региона» Генеральный директор «Уралкалия» пообещал выплатить семьям пострадавших в шахте по три миллиона рублей

Из краевого бюджета семьям погибших выплатят по миллиону рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов принес соболезнования родным и близким погибших работников ФГУП «Управление строительства № 30».

- Скорбь утраты невозможно возместить, - сказано в обращении, опубликованном на сайте компании. - Это страшная трагедия для всех нас, всего региона. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших строителей. Компанией «Уралкалий» принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит 3 миллиона рублей. Конечно, это не смягчит горечь утраты, но поможет выстоять в этот трудный и трагический для всех нас период.

Напомним, ранее губернатор Максим Решетников сообщил, что из краевого бюджета семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Шансов на спасение практически нет». В Прикамье в калийной шахте огонь отрезал 9 шахтеров.

Как рассказал горный мастер подрядной организации, они работали на глубине 362 метров (подробнее)

"Девять шахтеров остаются под землей". На месте пожара в шахте Соликамска находятся все оперативные службы

В случае чего пострадавших повезут в больницу Березников, это в 20 км. (подробнее)

"Девять рабочих в опасной зоне". В Пермском крае произошел пожар на шахте Горные спасатели в Соликамске пытаются добраться до людей, оказавшихся заблокированными под землей (подробнее)

«28 декабря хотел ехать к семье на Новый год». Брат одного из рабочих, находящихся в горящей шахте Соликамска, рассказал о нем. 34-летний Виктор устроился на работу пару месяцев назад (подробнее)

«Стараемся не читать новости в интернете». Что говорят родственники строителей, находящихся в горящей шахте Соликамска. Спасатели в шестой раз пытаются спуститься за строителями (подробнее)

«Сашка ведь жив, да?». Строитель, находящийся в горящей шахте Соликамска, зарабатывал на юбилей жене

43-летний Александр Б. даже не хотел отмечать свой день рождения, чтобы не отрываться от подготовки к юбилею супруги (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «В Соликамске 9 человек заблокированы в шахте из-за пожара»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из шахты Соликамска подняли уже трех погибших рабочих
Губернатор Пермского края и глава МЧС доложили Президенту о ситуации на шахте в Соликамске
В Перми матч «Молота» начнется с минуты молчания в память о погибших рабочих в шахте Соликамска
Что известно о расследовании ЧП в Соликамске, где погибли 9 строителей
В Пермском крае объявят траур по погибшим рабочим в шахте Соликамска
В Пермский край прибыли представители Роструда
В Соликамске 23 и 24 декабря отменены все развлекательные мероприятия
В Прикамье приятель угнал машину у мужчины, пока тот спал
В Соликамске в шахте нашли тела восьми человек
Губернатор Прикамья Максим Решетников выразил соболезнования семьям рабочих
Директора строительной фирмы, чьи работники заблокированы в горящей шахте Соликамска, допрашивают несколько часов
Добраться до места возможного нахождения строителей в шахте Соликамска не удалось
Спасателям удалось добраться до места пожара в шахте Соликамска
Появилась версия причины пожара в шахте Соликамска, где находятся 9 человек
Пятая попытка спасателей спуститься в шахту Соликамска, где находятся 9 рабочих, не увенчалась успехом
Видео: спасатели снова спускаются в горящую шахту Соликамска, где заблокированы 9 человек
Рабочий, который успел выбраться из шахты Соликамска, где произошел пожар, рассказал о ЧП
«Не могут до них добраться». Источник в правоохранительных органах рассказал о ситуации в Соликамске, где из-за пожара в шахте заблокированы 9 человек
На место пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске прибыл губернатор Максим Решетников
В Пермском крае ищут преступника, который вынес из офиса крупную сумму денег
В Перми в аварии пострадали два водителя
В Прикамье водитель сбил на "зебре" 9-летнего школьника
В центре Перми вырастет 5-звездочный отель и конгресс-хол стоимостью 8,6 миллиарда рублей
В Перми в новогоднюю ночь будет закрыто движение транспорта и запрещена парковка у эспланады
Новый год в Перми 2019: мероприятия в ледовом городке
В Пермском крае в огне погибла 66-летняя женщина