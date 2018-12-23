В Перми матч «Молота» начнется с минуты молчания в память о погибших рабочих в шахте Соликамска

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-23T13:01:40+03:00

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23 декабря пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» принимает на своей площадке нефтекамский «Торос». Матч начнется с минуты молчания в память о погибших в шахте Соликамска.

Хоккейный клуб выражает искренние соболезнования родным и близким погибших», - говорится в сообщении клуба. - Мы скорбим вместе с вами.

Утром 23 декабря стало известно, что в шахте Соликамска найдены тела восьми рабочих. Тело девятого, предположительно, находится в одном из карманов шахты, там же, где были обнаружены шестеро погибших. Но добраться до него спасатели пока не могут.

24 декабря в Пермском краем объявлен днем траура. Список погибших можно посмотреть здесь.

Напомним, 22 декабря в 11.45 в Соликамске начался пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». С декабря 2017 года на этой шахте шло строительство нового ствола. В момент пожара в шахте находились 17 сотрудников подрядной организации из Башкирии - «Управление строительства № 30».

Восьми из них, которые работали на более высоком уровне, удалось подняться на поверхность. Пострадавших среди них нет. А девять человек оказались заблокированы под землей, на глубине около 350 метров.