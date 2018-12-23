2018-12-23T12:27:05+03:00
Происшествия

В Пермском крае объявят траур по погибшим рабочим в шахте Соликамска

Из краевого бюджета семьям погибшим работников выплатят по 1 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об объявлении 24 декабря днем траура.

Кроме того, глава региона распорядился выплатить по 1 миллиону рублей семьям погибших работников. Также губернатор поручил социальному блоку обеспечить индивидуальное сопровождение каждой семьи, оказания помощи.

Сегодня, 23 декабря, в шахте №4 рудника №3 обнаружены тела восьми строителей. Поиски девятого работника продолжаются.

Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил соболезнования семьям рабочих.

- Было сделано все возможное для вызволения девяти строителей из шахты, - написал он на своей странице в Instagram - Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам.

Напомним, что 22 декабря в Соликамске произошел пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». Внутри ствола остались 9 человек. На место ЧП прибыли все оперативные службы. Также на место выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. СК возбудил уголовное дело по факту трагедии.

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