В Пермский край прибыли представители Роструда

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-23T10:34:55+03:00

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Утром 23 декабря в Пермский край прибыли заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости населения Иван Шкловец и начальник управления государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости населения Егор Иванов. После встречи с заместителем председателя правительства Прикамья по социальным вопросам Татьяной Абдуллиной представители Роструда выехали в Соликамск. Там они окажут комплексную, методологическую помощь. Кроме того, они примут в организации расследования происшествия.

Начальник строительной компании УС-30 Андрей Максимов отметил, что будет оказана материальная помощь семьям погибших в размере двух миллионов рублей. Кроме того, каждому иждивенцу будет выплачена единовременная помощь в размере среднемесячной зарплаты за последний год.