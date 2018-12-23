В Соликамске 23 и 24 декабря отменены все развлекательные мероприятия

СЕГОДНЯ 10:06 2018-12-23T10:06:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Соликамска объявила об отмене всех культурно-развлекательных мероприятий в городе 23 и 24 декабря связи с трагедией в шахте.

Городские власти выражают искренние соболезнования родным и близким погибших в шахте ребят.

- Сил вам справиться с этой утратой. Скорбим вместе с вами, - говорится в сообщении.

Напомним, что возгорание в строящемся стволе N4 рудника произошло днём 22 декабря. По информации компании ПАО «Уралкалий», был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий. 8 человек были эвакуированы из ствола шахты. На объекте были организованы все возможные спасательные мероприятия, работали горноспасатели.

По данным краевого минздрава, на месте находится 9 бригад: из них 1 бригада медицины катастроф, 1 реанимационная, две врачебных бригады интенсивной терапии, четыре бригады фельдшерских.

В ПАО «Уралкалий» отмечают, что с декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения строительных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Шансов на спасение практически нет». В Прикамье в калийной шахте огонь отрезал 9 шахтеров.

Как рассказал горный мастер подрядной организации, они работали на глубине 362 метров (подробнее)

"Девять шахтеров остаются под землей". На месте пожара в шахте Соликамска находятся все оперативные службы

В случае чего пострадавших повезут в больницу Березников, это в 20 км. (подробнее)

"Девять рабочих в опасной зоне". В Пермском крае произошел пожар на шахте Горные спасатели в Соликамске пытаются добраться до людей, оказавшихся заблокированными под землей (подробнее)

«28 декабря хотел ехать к семье на Новый год». Брат одного из рабочих, находящихся в горящей шахте Соликамска, рассказал о нем. 34-летний Виктор устроился на работу пару месяцев назад (подробнее)

«Стараемся не читать новости в интернете». Что говорят родственники строителей, находящихся в горящей шахте Соликамска. Спасатели в шестой раз пытаются спуститься за строителями (подробнее)

«Сашка ведь жив, да?». Строитель, находящийся в горящей шахте Соликамска, зарабатывал на юбилей жене

43-летний Александр Б. даже не хотел отмечать свой день рождения, чтобы не отрываться от подготовки к юбилею супруги (подробнее)