В Прикамье приятель угнал машину у мужчины, пока тот спал

СЕГОДНЯ 08:51 2018-12-23T08:51:36+03:00

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В селе Ординского района ночью у 48-летнего мужчины угнали автомобиль. Мужчина накануне выпивал вместе со своими друзьями. Когда хозяин уснул, один из его приятелей взял машину, чтобы доехать до другой деревни.

Полицейские нашли машину и задержали подозреваемого в угоне. Под арестом он проведет 11 суток. Он отбывает наказание, назначенное судом за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских прав. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Перми в аварии пострадали два водителя. ДТП случилось около 11 часов вечера в пятницу, 21 декабря. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в это время по улице Куйбышева (со стороны Маршрутной в направлении Солдатова) двигалась вазовская легковушка. 30-летний водитель на скользкой дороге не учел сложные метеоусловия, превысил скорость и врезался в автомобиль, которым управлял 66-летний пенсионер. В результате аварии оба водителя получили разные травмы и были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.