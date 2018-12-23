2018-12-23T08:51:36+03:00
Происшествия

В Прикамье приятель угнал машину у мужчины, пока тот спал

Угонщик арестован на 11 суток
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В селе Ординского района ночью у 48-летнего мужчины угнали автомобиль. Мужчина накануне выпивал вместе со своими друзьями. Когда хозяин уснул, один из его приятелей взял машину, чтобы доехать до другой деревни.

Полицейские нашли машину и задержали подозреваемого в угоне. Под арестом он проведет 11 суток. Он отбывает наказание, назначенное судом за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских прав. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Перми в аварии пострадали два водителя. ДТП случилось около 11 часов вечера в пятницу, 21 декабря. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в это время по улице Куйбышева (со стороны Маршрутной в направлении Солдатова) двигалась вазовская легковушка. 30-летний водитель на скользкой дороге не учел сложные метеоусловия, превысил скорость и врезался в автомобиль, которым управлял 66-летний пенсионер. В результате аварии оба водителя получили разные травмы и были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском крае объявят траур по погибшим рабочим в шахте Соликамска
В Пермский край прибыли представители Роструда
В Соликамске 23 и 24 декабря отменены все развлекательные мероприятия
В Соликамске в шахте нашли тела восьми человек
Губернатор Прикамья Максим Решетников выразил соболезнования семьям рабочих
Директора строительной фирмы, чьи работники заблокированы в горящей шахте Соликамска, допрашивают несколько часов
Добраться до места возможного нахождения строителей в шахте Соликамска не удалось
Спасателям удалось добраться до места пожара в шахте Соликамска
Появилась версия причины пожара в шахте Соликамска, где находятся 9 человек
Пятая попытка спасателей спуститься в шахту Соликамска, где находятся 9 рабочих, не увенчалась успехом
Видео: спасатели снова спускаются в горящую шахту Соликамска, где заблокированы 9 человек
Рабочий, который успел выбраться из шахты Соликамска, где произошел пожар, рассказал о ЧП
«Не могут до них добраться». Источник в правоохранительных органах рассказал о ситуации в Соликамске, где из-за пожара в шахте заблокированы 9 человек
На место пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске прибыл губернатор Максим Решетников
В Пермском крае ищут преступника, который вынес из офиса крупную сумму денег
В Перми в аварии пострадали два водителя
В Прикамье водитель сбил на "зебре" 9-летнего школьника
В центре Перми вырастет 5-звездочный отель и конгресс-хол стоимостью 8,6 миллиарда рублей
В Перми в новогоднюю ночь будет закрыто движение транспорта и запрещена парковка у эспланады
Новый год в Перми 2019: мероприятия в ледовом городке
В Пермском крае в огне погибла 66-летняя женщина