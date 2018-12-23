В Соликамске в шахте нашли тела восьми человек

СЕГОДНЯ 07:08 2018-12-23T08:07:22+03:00

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В пресс-службе «Уралкалия» нам подтвердили информацию о том, что в шахте Соликамска найдены тела восьми рабочих.

По сообщению оперативного штаба, обнаружены тела 8 человек. Девятое тело скорее всего там, где была обнаружена группа из 6 тел.

Ранее руководитель пресс-службы губернатора Пермского края Дарья Левченко сообщила, что спасатели пошли в шахту в седьмой раз.

Напомним, 22 декабря в шахте Соликамска произошел пожар, в ходе которого 9 строителей остались внутри. На место ЧП выехали все оперативные службы, в администрации города организовали штаб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии. Также на место ЧП выехал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Губернатор Пермского края Максим Решетников в своем Instagram выложил фотографию с тушения возгорания в шахте.

- Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты, - пишет губернатор. - Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается.